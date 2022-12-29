Правительство Турции нацелено на рост занятости в стране - Эрдоган

Правительство Турции реализует новые проекты и программы по увеличению масштабов занятости в стране. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг в Анкаре на мероприятии, посвященном проекту трудоустройства 1 млн граждан, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам главы государства, в Турции внимательно отслеживают мировые тренды технологического развития, что является залогом долгосрочного поступательного экономического роста любой страны.

«Развитие технологий требует от стран наличия профессионально подготовленных кадров. Это, в частности, касается разработки программного обеспечения для продукции с высокой добавленной стоимостью. Подобного можно достигнуть лишь путем повышения уровня образования, а значит многое зависит от вузов», - констатировал политик.

Глава государства отметил, что правительство Турции осознает, что с технологическим развитием, в скором будущем канут в Лету многие специальности, и параллельно появятся новые. «Новые профессии требуют кадровой подпитки. Для этого мы уже сегодня разрабатываем различные механизмы», - отметил Эрдоган.

По словам президента, еще одним фактором развития Турции являются технопарки и производственные бизнес-инкубаторы.

«В соответствии с Национальной стратегией технологических инициатив Турции, в период до 2030 года в нашей стране планируется реализация 100 тыс. новых технологических инициатив. Список «профессий будущего», которые определило правительство Турции, увеличен с 25 до 100, а срок программ повышения профессиональных навыков на производстве увеличен с шести до 9 месяцев», - сказал Эрдоган.

По его словам, в рамках реализуемой с 2020 года программы трудоустройства 1 млн граждан Турции, каждый желающий гражданин может зарегистрироваться в онлайн-формате на 216 различных курсов профессиональной подготовки по 33 специальностям. «В рамках данной программы, мы уже превысили намеченную цель. Курсы подготовки прошли уже 1 млн 96 тыс. 566 человек. В данной связи мы приняли решение продолжить программу, и уже в 2023 году повысить вдвое число прошедших специализированные курсы», - сказал президент.

Эрдоган отметил, что активную поддержку программе оказывают пять различных министерств Турции.