В Турции заявили, что контакты военных страны и Сирии будут становиться интенсивнее

Контакты по линии военных ведомств Турции и Сирии будут продолжены и становиться интенсивнее. Такое мнение высказал турецкий министр обороны Хулуси Акар в субботу в интервью газете Milliyet, комментируя итоги прошедших 28 декабря в Москве переговоров с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"На встрече [в Москве] мы увидели, что сирийская сторона смотрит положительно на перспективу ведения переговоров с Турцией. Процесс будет продолжен и станет интенсивнее", - отметил Акар. По его словам, дата новых переговоров не обсуждалась. Однако все будет происходить на основе здравого смысла и логики", - добавил он.

Первая за 11 лет встреча глав Минобороны Турции и Сирии прошла в трехстороннем формате. Россию на ней представлял министр обороны Сергей Шойгу. По словам Акара, основной темой состоявшихся в российской столице переговоров было противодействие терроризму. "Мы отметили на встрече, что почти треть территории Сирии контролируется террористическими группировками, сказали, что прилагаем усилия для обеспечения безопасности нашей страны, нашего народа и наших границ. Кроме того, было обращено внимание на усилия, которые Турция прилагает для недопущения новой волны беженцев из Сирии, их безопасного возвращения на родину, а также выступает за решение сирийского вопроса на основе резолюции 2254 СБ ООН", - сказал Акар.

Глава Минобороны Турции назвал естественным факт того, что диалог с Дамаском начался так поздно. "Это вполне естественно. Существует много факторов и вовлеченных в процесс лиц, и когда все сошлось, состоялась сам встреча", - отметил он.