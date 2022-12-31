В Турции заявили, что Анкара и Дамаск могут совместно очистить север Сирии от террористов

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар не исключил совместных с Сирией действий по очистке ее северных районов от террористов. Об этом он сообщил в субботу газете Hürriyet по итогам состоявшихся 28 декабря в Москве переговоров со своим сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Первая за 11 лет встреча глав Минобороны Турции и Сирии прошла в трехстороннем формате. Россию на ней представлял министр обороны Сергей Шойгу.

"Если по итогам этих переговоров мы сумеем преодолеть проблемы, которые касаются обороны и безопасности, конечно, возможно", - сказал Акар. При этом он отметил, что Турция делала и впредь будет делать все необходимое для "защиты своих прав, интересов и обеспечения безопасности".