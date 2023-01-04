Страны Балканского региона смогут использовать газовый хаб в Турции - Донмез

Столетие Турции станет для страны и веком энергетики. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на встрече с министром экономики Северной Македонии Крешником Бектеши в среду в Скопье, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава Минэнерго Турции отметил, что до сегодняшнего дня его страна зависела от иностранной энергоресурсов, но ситуация меняется. «Энергозависимость - это не то, к чему мы стремимся, и этот фактор нужно снижать. Необходимо разведывать богатства недр страны и максимально полно использовать их для нужд народа», - сказал министр.

По словам Донмеза, именно поэтому в последние годы активизировались усилия по исследованию углеводородных месторождений страны. «К счастью, мы сделали важное открытие в Черном море. Цель в 2023 году, довести газ до нашего народа. Также у нас есть масштабные проекты в области возобновляемых источников энергии, ветра, солнца, геотермальной энергии, биомассы и гидравлики. Все они один за другим будут воплощаться в жизнь», - заверил турецкий министр.

По его словам, благодаря инвестициям в энергетическую отрасль, Турция вскоре покроет не только нужды внутреннего рынка, но и нацелится на экспорт. «Цель Турции стать торговым энергохабом. Мы ведем переговоры со странами – поставщиками и со странами-потребителями. С обеих сторон есть позитивные подходы», - сказал турецкий министр.

Он отметил, что возможностями энергетического хаба в Турции, смогут воспользоваться и страны Балканского региона.

По его словам, подобный хаб принесет выгоду всему региону, и Анкара готова к сотрудничеству по данному вопросу.