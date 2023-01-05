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Эрдоган заявил Зеленскому о готовности к посредничеству во имя мира

Турция Материалы 5 января 2023 21:18 (UTC +04:00)
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности к посредничеству во имя мира

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с украинским коллегой Володимиром Зеленским, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что собеседники обсудили тему турецкой поддержки в гуманитарной и энергетической сферах, а также вопрос "зернового коридора".

Президент Турции заявил о готовности своей страны к посредническим усилиям по достижению долгосрочного мира между РФ и Украиной.

Эрдоган привлек также внимание к продолжающимся усилиям по организации обмена пленными, а также подчеркнул готовность Анкары к дипломатическому вкладу в ускорение процессов вокруг Запорожской АЭС.

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