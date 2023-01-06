Госдеп США одобрил смену названия Турции в своих официальных документах

Госдепартамент США удовлетворил официальный запрос Турции на изменение в своих официальных документах названия республики так, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами. Об этом сообщил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вместо традиционного для английского языка названия Turkey (произносится как "Тёрки") во всех официальных документах американское внешнеполитическое ведомство теперь будет использовать слово Türkiye ("Тюркие") - именно так название страны произносится по-турецки.

"Я могу подтвердить, что турецкое посольство запросило, чтобы мы использовали это написание в наших официальных документах", - сказал Прайс. По его словам, изменение было одобрено уполномоченным органом федерального правительства США, отвечающим за стандартизацию написания географических названий. "Оно [решение] было окончательно одобрено сегодня утром и реализовано на практике сегодня утром", - отметил он.