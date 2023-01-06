Турция стремится к долгосрочному миру в Сирии и Украине

Анкара не позволит сформировать у южных границ Турции зону, подконтрольную террористическим образованиям. Мы будем наносить удары по боевикам, вне зависимости от того, кто поддерживает кровавые организации. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в пятницу в провинции Токат, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, единственной целью для турецкой армии на севере Сирии являются террористы, о чем было четко заявлено и на последней трехсторонней встрече Турция-РФ-Сирия в Москве.

«Наша стратегия заключается в уничтожении угрозы терроризма в зародыше. Укрытия и пещеры, которые используют боевики, шаг за шагом уничтожаются. Мы полны решимости покончить с этой проблемой», - заверил турецкий министр.

Он отметил, что все действия Анкары основываются на нормах международного права.

Акар подчеркнул при этом, что ни один шаг Анкары в диалоге с Дамаском, не может причинить ущерба умеренной сирийской оппозиции. «Мы стремимся обеспечить долгосрочный мир в регионе, устранить угрозу терроризма и не допустить новую волну беженцев. Турция хочет сформировать такие условия, при которых сирийцы оставались бы в своей стране, а не покидали ее. Выступаем за мирное решение разногласий по Сирии», - отметил турецкий министр.

Турецкий министр далее привлек внимание к шагам Анкары по приближению мира в Украине. «Мы выступаем против превращения Черноморского региона в зону стратегического противостояния. Турция стремится к прекращению огня и долгосрочному миру в Украине», - подчеркнул он.

Он отметил также, что с начала августа прошлого года по «зерновому коридору» из портов Украины было экспортировано около 17 млн тонн агропродукции.

Касаясь противоречий в отношениях с соседней Грецией, Акар отметил, что ни одна инициатива Анкары не получила «позитивного ответа» из Афин. «Вопреки многочисленным провокациям греческой стороны, Анкара сохраняет приверженность диалогу с Афинами. Греция должна вынести уроки из истории и отказаться от курса на эскалацию в регионе», - сказал он.

Глава Минобороны Турции призвал греческую сторону не полагаться на поддержку третьих сил, а урегулировать разногласия за столом переговоров.

Он предупредил Афины, что Анкара продолжит отстаивать права и интересы в регионе, а также стоит на страже безопасности турецкого Кипра.