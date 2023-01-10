Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Спикеры парламентов Турции, Азербайджана и Ирана встретились в Анталье

Турция Материалы 10 января 2023 06:10 (UTC +04:00)
Спикеры парламентов Турции, Азербайджана и Ирана встретились в Анталье

Читайте Trend в

Главы парламентов Турции Мустафа Шентоп, Азербайджана Сахиба Гафарова и Ирана Мохаммед Багер Галибаф провели трехстороннюю встречу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Переговоры состоялись на полях XIII пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в турецкой Анталье.

Мустафа Шентоп в ходе встречи отметил, что Турция неизменно выступает за решение региональных проблем посредством диалога, консультаций и сотрудничества между государствами региона.

«Тот факт, что председатели парламентов трех братских стран собираются вместе свидетельствует о том, что у нас есть общая воля к укреплению мира, стабильности и спокойствия в нашем регионе», - сказал он.

Спикер турецкого парламента призвал к созданию прочного механизма, который будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между сторонами.

«Мы должны объединить усилия и сделать все необходимое во имя установления регионального и глобального мира», - добавил политик.

Глава парламента Турции акцентировал внимание на наличии в регионе потенциала для сотрудничества в области транспортных коммуникаций и энергетики.

Спикеры парламентов Азербайджана и Ирана также высказались в поддержку продолжения консультаций руководителей законодательных органов стран в трехстороннем формате.

Стороны договорились провести следующую такую встречу в Баку или Тегеране.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости