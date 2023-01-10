Турция поддерживает предложения Украины о мире - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Турция поддерживает предложения Украины о мире.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции с коллегой из ЮАР Наледи Пандор.

Он отметил, что Турция хочет возглавить процесс по нескольким пунктам этого плана переговоров.

"Мы продолжаем наши шаги по достижению режима прекращения огня. Наша цель - достичь постоянного мира. Несмотря на войну, мы видим и результаты дипломатии", - отметил Чавушоглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)