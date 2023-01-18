Глава МИД Армении встретится в Турции с Чавушоглу

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян собирается вновь принять участие в дипломатическом форуме в Анталии. Об этом Мирзоян заявил на правительственном часе в парламенте, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Отвечая на вопрос депутата Цовинар Варданян о возможных встречах на высоком уровне в ближайшем будущем, Мирзоян отметил, что спецпредставители двух стран не встречались определенное время, а договоренности о новой встрече пока нет.

"Но я получил от министра иностранных дел Турции приглашение участвовать в дипломатическом форуме в Анталии и в этом году, и собираюсь принять в нем участие. Судя по всему, там состоится и встреча", - заявил Мирзоян, имея в виду встречу с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушошлу.

Глава МИД Армении 12 марта 2022 года впервые принял участие в форуме в Анталии. На полях состоялась встреча с турецким министром Чавушоглу.