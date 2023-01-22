В Турции запустят скоростное метро до аэропорта Стамбула

БАКУ /Trend/ - Линия метро от станции Кягытхане до аэропорта Стамбула, открытие которой состоится в воскресенье, станет самой быстрой линией метро в Турции. Скорость поездов по этой линии будет составлять 120 километров в час.

Об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Это будет самое быстрое метро в Турции. Поездка из Кягытхане до аэропорта Стамбула составит 24 минуты", - отметил министр.

По его словам, общая протяженность ветки будет достигать 69 километров.