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Отношение Турции к Африке отличается от подходов Запада - Мустафа Шентоп

Турция Материалы 31 января 2023 23:00 (UTC +04:00)
Отношение Турции к Африке отличается от подходов Запада - Мустафа Шентоп

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Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что позиция Турции к развитию отношений со странами Африки отличается от колониалистических взглядов Запада. Данную мысль он высказал по итогам 17-й сессии Конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Алжире, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам Шентопа, Турция в отношениях с африканскими странами отталкивается от принципов гуманизма и взаимной выгоды. «Наша страна имеет исторические и культурные связи со значительной частью африканских стран. Со странами Северной Африки нас связывает также религиозная общность. Налажены культурные связи с другими странами континента», - констатировал глава парламента.

По его словам, Турция стремится, чтобы сотрудничество с африканскими странами приносило выгоду всем сторонам. «Мы не действуем, как представители стран Запада, грабя ресурсы континента. Подобная политика претит внешнеполитическому курсу Анкары», - подчеркнул он.

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