Отношение Турции к Африке отличается от подходов Запада - Мустафа Шентоп

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что позиция Турции к развитию отношений со странами Африки отличается от колониалистических взглядов Запада. Данную мысль он высказал по итогам 17-й сессии Конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Алжире, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам Шентопа, Турция в отношениях с африканскими странами отталкивается от принципов гуманизма и взаимной выгоды. «Наша страна имеет исторические и культурные связи со значительной частью африканских стран. Со странами Северной Африки нас связывает также религиозная общность. Налажены культурные связи с другими странами континента», - констатировал глава парламента.

По его словам, Турция стремится, чтобы сотрудничество с африканскими странами приносило выгоду всем сторонам. «Мы не действуем, как представители стран Запада, грабя ресурсы континента. Подобная политика претит внешнеполитическому курсу Анкары», - подчеркнул он.