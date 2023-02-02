В Стамбуле пассажирский автобус врезался в остановку, есть погибший

БАКУ /Trend/ - Пассажирский автобус врезался в остановку в турецком городе Стамбул.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ, в результате происшествия 1 человек, находившийся на остановке, погиб, еще пять пострадали.

Согласно информации, прибывшие на место происшествия бригады скорой медицинской помощи доставили пострадавших в ближайшую больницу.

Сообщается, что состояние одного из пострадавших тяжелое.

Как отмечается, полиция задержала водителя автобуса.

О причине ДТП не сообщается.