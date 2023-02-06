БАКУ /Trend/ - Израиль направляет помощь Турции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на своей странице в Twitter.

"От имени Государства Израиль выражаю глубокие соболезнования турецкому народу в связи с сильным землетрясением, произошедшим сегодня ночью на юге Турции. Выражаем соболезнования близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым. Я поручил Министерству иностранных дел возглавить программу экстренной помощи Турции для борьбы с последствиями природного катаклизма", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент число погибших в результате землетрясения превысило 76 человек. 440 человек получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)