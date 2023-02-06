Посольство Азербайджана в Турции обратилось к азербайджанским гражданам

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Турции обратилось к гражданам Азербайджана, проживающим или временно находящимся в Турции.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на страницы посольства в соцсетях, диппредставительство рекомендует гражданам Азербайджана быть на связи с активистами азербайджанских диаспорских организаций на местах, и в случае возникновения трудностей регулярно связываться с ответственными лицами, назначенными посольством на территории их проживания.

Напомним, что сегодня в разных регионах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. На данный момент число погибших в результате землетрясения достигло 912 человек, пострадали 5 385 человек, из-под завалов спасены 2470 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)