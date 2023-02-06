Эрдоган обнародовал последнюю статистику погибших при землетрясении в Турции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате землетрясения в Турции погибли 912 человек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, пострадали 5385 человек. Из-под завалов спасены 2470 человек.

"Согласно последним данным, магнитуда землетрясения, эпицентр которого пришелся на центральную часть Кахраманмараша, составила 7,7, и оно ощущалось на обширной территории. Землетрясение, произошедшее на глубине 7 километров, вызвало разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Мы направили усилия на поисково-спасательные работы, к которым привлечены 9 тысяч человек, и эта цифра постоянно увеличивается. Работа по обнаружению и спасению наших граждан из-под завалов непрерывно продолжается", - добавил Эрдоган.

Напомним, что, как сообщило ранее Государственное управление по чрезвычайным ситуациям Турции, землетрясение произошло в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.