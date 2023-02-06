Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1014 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1014 человек.

Как передает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Было отмечено, что, по последним данным, число пострадавших составляет 7 003, разрушившихся зданий - 2 824.

Напомним, что сегодня на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Диярбекир, Малатья, Османия и Шанлыурфа.

(Перевод: Фидан Мустафаева)