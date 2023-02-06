БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1 498 человек, пострадавших - 8 533 человек.

Как передает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Напомним, что сегодня утром в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Землетрясение, произошедшее на глубине 7 километров, вызвало серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османье, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения разрушены 2 834 здания.