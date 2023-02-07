Самолеты Администрации Президента Турции доставят спасателей и медиков в зону землетрясения (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, для доставки спасателей и медицинских работников в зоны, где произошло землетрясение, выделены два самолета Администрации Президента.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По поручению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, один из самолетов, выделенных поисково-спасательным и медицинским группам для работы в зоне землетрясения, направился в Адыяман, а другой - в Кахраманмараш.

На борту этих самолетов находятся врачи-кардиологи, общие хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, нейрохирурги, ортопеды, акушеры, медсестры, технический персонал Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Также самолеты доставят в зоны бедствия медицинские принадлежности, генераторы, продукты питания и одежду.

По возвращении самолеты доставят пострадавших из этих районов в Анкару.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 3 549, пострадали 21 103 человека.