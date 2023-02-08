Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574 человек.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, число пострадавших составляет 49 133 человека.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)