В Турции семьям, пострадавшим от землетрясения, будет выплачено 10 тысяч лир (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Семьям, пострадавшим от землетрясения, будет предоставлена единовременная помощь в размере 10 тысяч лир.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь в Кахраманмараше.

"Мы окажем поддержку семьям, пострадавшим в результате землетрясения. В связи с этим выделен определенный бюджет. После оценки ущерба мы выплатим каждой семье 10 тысяч лир", - сказал Президент.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 9057, пострадавших – 52 979 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)