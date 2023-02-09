Президент Турции проводит встречи с пострадавшими от землетрясения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит встречи с пострадавшими в зоне землетрясения в Газиантепе.

Как сообщает в четверг Trend, глава государства посетил места в провинции, где установлены палатки для пострадавших.

Отметим, что Президент Турции лично контролирует ход поисково-спасательных работ в зоне землетрясения.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 14 351, пострадавших - 63 794 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)