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Парламент Турции принял решение о введении режима ЧП в провинциях, пострадавших от землетрясения

Турция Материалы 9 февраля 2023 18:05 (UTC +04:00)
Парламент Турции принял решение о введении режима ЧП в провинциях, пострадавших от землетрясения

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Великое национальное собрание Турции (парламент) приняло решение о введении режима чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Было отмечено, что в регионах Турции, где произошло землетрясение, вводится режим чрезвычайного положения сроком на 3 месяца.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 16 170, пострадавших – 64 194.

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