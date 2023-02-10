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В провинции Малатья, на востоке Турции, произошло землетрясение магнитудой 5

Турция Материалы 10 февраля 2023 10:09 (UTC +04:00)
В провинции Малатья, на востоке Турции, произошло землетрясение магнитудой 5

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Малатье, в зоне разрушительного землетрясения в Турции, в утренние часы были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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