Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Мы не смогли ускорить ход работ в зоне землетрясения - Эрдоган

Турция Материалы 10 февраля 2023 16:29 (UTC +04:00)
Мы не смогли ускорить ход работ в зоне землетрясения - Эрдоган

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Мы не смогли ускорить ход работ в зоне землетрясения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что на данный момент свою помощь предложили 94 страны.

"Иностранные и местные группы проводят поисково-спасательные работы. Однако мы не смогли ускорить ход поисково-спасательных работ", - сказал Эрдоган.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения на данный час достигло 18 342 человек, пострадавших - 74 242 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости