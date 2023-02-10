Пострадавшим от землетрясения будет оплачена аренда жилья - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Пострадавшим от землетрясения в различных регионах Турции будет оплачена аренда жилья.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 18 991 человек, пострадавших - 75 523 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)