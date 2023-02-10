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Пострадавшим от землетрясения будут ежемесячно выплачиваться 2 тысячи лир на аренду жилья - Эрдоган

Турция Материалы 10 февраля 2023 18:58 (UTC +04:00)
Пострадавшим от землетрясения будут ежемесячно выплачиваться 2 тысячи лир на аренду жилья - Эрдоган

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Гражданам, чьи дома разрушены, либо сильно или в средней степени повреждены, будет выплачиваться ежемесячная сумма в размере 2 тысяч лир на аренду жилья.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 19 388 человек, пострадавших - 77 711.

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