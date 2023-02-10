20 тысяч человек, спасенных из-под завалов в Турции, эвакуированы в другие регионы – министр

БАКУ /Trend/ - 20 000 человек, спасенных из-под завалов в зоне землетрясения в Турции, эвакуированы в другие регионы.

Как передает Trend, об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, 20 тысяч человек, спасенных из-под завалов, эвакуированы в другие регионы авиацией, наземными машинами скорой помощи и морским транспортом.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.