БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 665 человек.

Как сообщает в субботу Trend, пострадавших от стихии, на этот час, насчитывается 80 088 человек.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)