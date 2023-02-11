Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 21 043 человек (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:37)

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 21 043 человек.

Как сообщает в субботу Trend, число пострадавших составляет 80 097 человек.

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15:37

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 937 человек.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)