Палатки и другие необходимые принадлежности бесперебойно доставляются из Азербайджана - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Самолеты с помощью из Азербайджана бесперебойно доставляют необходимые нам палатки и другие принадлежности.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов вместе со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, находящимся сейчас в Кахраманмараше.

"Мы очень благодарны за эту помощь. Когда я выразил благодарность за это, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что в этом нет необходимости, так как мы братья, мы одна нация, два государства, и Азербайджан воспринимает горе и боль Турции как свое собственное горе и боль", - сказал он.

Мевлют Чавушоглу отметил, что помимо спасательных сил и медицинской помощи, в Турцию направляются и дополнительные палатки.

"Мы также ведем переговоры с другими странами относительно доставки палаток. Мы работаем плечом к плечу. Турецкий народ так же, как и азербайджанцы, испытал чувство гордости за победу Азербайджана в Отечественной войне. Мы знаем, что сегодняшнюю печаль испытываем не только мы, но и наши азербайджанские братья", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)