Азербайджан первым в мире протянул руку помощи Турции - Чавушоглу

Азербайджан стал первой страной, протянувшей руку помощи Турции на фоне разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше. Это и есть проявление лозунга «Один народ – два государства», а также показатель того, что наши страны разделяют общую судьбу. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в субботу в турецкой провинции Кахраманмараш, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Чавушоглу напомнил, что глава азербайджанской дипломатии стал первым представителем иностранного государства, выразившим ему соболезнования в телефонном разговоре, а затем посетившим зону бедствия в Турции.

«Азербайджан вновь пришел на помощь Турции, точно также как и при тушении пожаров в Анталье и Мугле», - отметил турецкий министр.

По его словам, на сегодняшний день в поисково-спасательных операциях в Турции участвуют 900 спасателей из Азербайджана. «Я прекрасно знаю, что сегодня каждый житель Азербайджана готов прийти на помощь Турции», - подчеркнул турецкий министр.

Глава МИД Турции отметил, что спасатели из Азербайджана за последние дни спасли в целом 50 жителей Турции, а непосредственно в день, когда Байрамов прибыл в Турцию опять же группа азербайджанских спасателей спасла из-под завалов двух детей. «Ранее нам сообщили, что в этом же месте определили местоположение еще одного ребенка», - отметил министр.

Чавушоглу сообщил также, что посетил полевой госпиталь, развернутый Азербайджаном в зоне бедствия.

«В лице своего брата Джейхуна Байрамова хочу выразить признательность всему народу Азербайджана», - подчеркнул турецкий министр.

Глава турецкой дипломатии далее сообщил, что с 6 февраля в целом 99 стран мира предложили Турции помощь в ликвидации последствий бедствия. При этом 20 государств выразили готовность развернуть 23 полевых госпиталя в турецких провинциях.

Число погибших в результате разрушительного землетрясений на юго-востоке Турции приблизилось к 22 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.