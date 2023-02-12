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В Турции ищут более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства обрушившихся домов

Турция Материалы 12 февраля 2023 04:02 (UTC +04:00)
В Турции ищут более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства обрушившихся домов

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Силы безопасности Турции разыскивают более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, обрушившихся в результате землетрясений на юго-востоке республики. Об этом заявил в воскресенье в эфире местных каналов вице-президент Турции Фуат Октай, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"131 подозреваемый был признан виновным в том, что в результате землетрясений обрушились здания. Один из них был арестован, в отношении 113 были вынесены постановления об их задержании. Ведутся поиски подозреваемых", - сказал Фуат Октай.

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