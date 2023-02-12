ВС Турции сплотились в «единый кулак» с первых минут стихийного бедствия - Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар побывал на корабле ВМС Турции TCG Sancaktar, переоборудованном под госпиталь для пострадавших при разрушительных землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Акара в ходе визита сопровождали глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий ВМС Турции, адмирал Эрджюмент Татлыоглу и командующий ВВС Турции, генерал Атилла Гюлан.

Акар вместе с командующими родами войск ВС Турции посетил пострадавших при землетрясении, пожелал им скорейшего выздоровления.

Обращаясь к персоналу, министр отметил, что в рядах ВС Турции с первых минут сплотились для оказания помощи гражданам и ликвидации последствий разрушительных землетрясений, унесших тысячи жизней.

Акар напомнил, что сразу после землетрясения поручил задействовать Центры экстренной помощи при стихийных бедствиях для координации работ, а также подготовить корабли Bayraktar, Sancaktar и İskenderun ВМС Турции, два фрегата в регионе и два вертолета для отправки в порт Искендерун.

Благодаря созданному «коридору морской помощи» был внесен большой вклад в процесс оказания помощи зонам бедствия, продолжил министр.

«Судно TCG İskenderun до настоящего времени транспортировало 545 человек, включая 328 раненых»,- отметил глава ведомства.

Хулуси Акар подчеркнул, что в военных структурах прилагают посильные усилия для устранения последствий удара стихии.

«Это огромный труд, огромные усилия. Весь наш персонал с огромной самоотдачей делает все возможное, чтобы помочь нашей стране, нашему народу, гражданам, хоть немного облегчить их боль»,- отметил Акар.

По словам министра, также крайне важно применение самолетов, кораблей и вертолетов турецкой армии для устранения последствий стихийного бедствия.

«Корабли TCG Bayraktar и TCG Sancaktar продолжают прием раненых. В этих рамках медуслуги оказаны 421 гражданину. Усилия в данном направлении продолжаются. Также наши корабли готовы перевозить и персонал и необходимый груз в зону бедствия»,- сказал министр.

Хулуси Акар добавил, что командование ВМС активно участвует в операциях с 24 кораблями и 5 вертолетами.