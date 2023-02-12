Греция одна из первых предложила помощь Турции - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Греция была одной из первых стран, которая предложила помощь Турции после землетрясений в Кахраманмараше.

Об этом Чавушоглу заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, посетившим зону разрушений в Хатае, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Чавушоглу напомнил, что греческая сторона немедленно направила поисково-спасательные группы и множество самолетов с гуманитарной помощью в Турцию.

Глава турецкой дипломатии отметил, что визит Дендиаса в зону землетрясения является показателем солидарности Греции и греческого народа с Турцией.

Чавушоглу напомнил, что министр гражданской защиты Греции Христос Стилианидес лично приехал в Адану и доставил помощь в Турцию.

Глава МИД также напомнил, что в 1999 году при землетрясениях, которые произошли в Турции и Греции с промежутком в один месяц, обе страны протянули руку помощи друг другу.

«Надеюсь, мы приложим усилия для того, чтобы урегулировать разногласия посредством диалога. Выражаю благодарность моему другу Никосу Дендиасу, правительству Греции и всему греческому народу за их поддержку в эти трудные времена», - сказал Чавушоглу.