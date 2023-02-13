Канадский сейсмолог назвал землетрясения в Турции одними из крупнейших на суше

Недавние землетрясения в Турции входят в число крупнейших подземных толчков с эпицентром на суше, когда-либо зарегистрированных в мире.

Об этом, как передает Trend, сказал в интервью агентству "Анадолу" профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия Эдвин Ниссен.

По его словам, эти землетрясения входят "в пятерку или десятку сильнейших когда-либо зарегистрированных континентальных землетрясений".

"Что делает их таким разрушительным, так это сочетание масштабов и местоположения в густонаселенной части Турции", - пояснил он.

Он отметил, что наиболее сильные землетрясения обычно происходят в океанах.

Ниссен напомнил, что стихийное бедствие стало самымисмертоносным в истории Турции, после землетрясения в провинции Эрзинджан на востоке страны в 1939 году, в результате которого погибли более 30 000 человек.

Ученый добавил, что время землетрясения было "особенно неблагоприятным", поскольку оно произошло посреди ночи и в условиях суровой зимы. “Это еще один фактор, обуславливающий такое большое число погибших и раненых”, - сказал Ниссен.

Шестого февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 29,6 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке. По последним данным, в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка, погибло свыше 4,5 тыс. человек.