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МЧС Азербайджана продолжает спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

Турция Материалы 13 февраля 2023 09:56 (UTC +04:00)
МЧС Азербайджана продолжает спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции азербайджанские спасатели продолжают поисково-спасательные мероприятия в зоне стихийного бедствия.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, до сих пор азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения был спасен 51 человек, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 613 человек.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

МЧС Азербайджана продолжает спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана продолжает спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана продолжает спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана продолжает спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана продолжает спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана продолжает спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана продолжает спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана продолжает спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана продолжает спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана продолжает спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
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