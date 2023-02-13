МЧС Азербайджана продолжает спасательную операцию в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции азербайджанские спасатели продолжают поисково-спасательные мероприятия в зоне стихийного бедствия.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, до сих пор азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения был спасен 51 человек, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 613 человек.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)