Для помощи пострадавшим лучше делать денежные пожертвования - Фонд гуманитарной помощи Турции

БАКУ /Trend/ - Помощь пострадавшим от землетрясения в Турции поступает со всего мира. Люди не оставляют нас одних в такое трудное время.

Об этом в эксклюзивном заявлении Trend сказа ответственный за отдел гуманитарной дипломатии турецкого Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Мехмет Алтынташ.

"Каждый старается делать все возможное. Хочу отметить, что денежная помощь в настоящее время более предпочтительна. Конечно, очень нужна и другая помощь - теплая одежда, одеяла, обогреватели. Однако требуется некоторое время, чтобы эти принадлежности прибыли из-за рубежа в зону землетрясения. Те, у кого есть возможность, могут делать денежные пожертвования официально объявленным учреждениям. Это сократит время оказания помощи, данные учреждения могут быстрее удовлетворить потребности пострадавших"- сказал он.

Отметим, что группа из 3 359 человек Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи продолжает работу по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения регионам Турции.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)