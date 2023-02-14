Азербайджан первым пришел на помощь после землетрясения - Фонд гуманитарной помощи Турции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан первым пришел на помощь после землетрясения в Турции.

Об этом сказал в интервью Trend координатор Среднеазиатского и Кавказского регионов Фонда защиты прав, свобод и гуманитарной помощи Турции (İHH) Мухаммед Хамза Недимоглу.

"На самом деле помощь пришла оттуда, откуда мы ее ждали. По последним имеющимся у меня данным, среди поисково-спасательных команд, прибывших из зарубежных стран, больше всех извлекла спасла людей группа прибывшая из Азербайджана. По этой причине я благодарю как поисково-спасательный персонал из Азербайджана, так и азербайджанский народ.

Землетрясение в Турции затронуло 10 городов. Извлечение людей из-под обломков все еще продолжается. Мы получаем очень многообещающие результаты. За всю историю, в Турции еще не было такого разрушительного землетрясения. Чем больше сила землетрясения, тем больше масштабы разрушений, тем тяжелее завалы. В настоящее время в регионе 10 градусов мороза, а люди находятся под обломками уже более недели", - сказал он.

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Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)