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Политическая воля для нормализации отношений между Турцией и Израилем есть с обеих сторон - Чавушоглу

Турция Материалы 14 февраля 2023 12:48 (UTC +04:00)
Политическая воля для нормализации отношений между Турцией и Израилем есть с обеих сторон - Чавушоглу

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - С обеих сторон есть политическая воля для нормализации отношений Турции и Израиля.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Израиль был одним из первых, кто оказал поддержку после землетрясения в Турции.

"Мы ценим поддержку, оказанную в это трудное время. С обеих сторон существует политическая воля к нормализации отношений. Послы обеих стран работают над укреплением отношений", - сказал Чавушоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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