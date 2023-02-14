Политическая воля для нормализации отношений между Турцией и Израилем есть с обеих сторон - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - С обеих сторон есть политическая воля для нормализации отношений Турции и Израиля.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Израиль был одним из первых, кто оказал поддержку после землетрясения в Турции.

"Мы ценим поддержку, оказанную в это трудное время. С обеих сторон существует политическая воля к нормализации отношений. Послы обеих стран работают над укреплением отношений", - сказал Чавушоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)