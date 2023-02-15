Израиль солидарен с Турцией и готов к поддержке на фоне землетрясений - министр

Глава МИД Израиля Эли Коэн назвал разрушительные землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш «одним из самых масштабных бедствий последнего столетия», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Выступая на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, Коэн заявил о солидарности с турецким народом.

По его словам, его нынешний визит является также показателем солидарности Израиля с Турцией.

«За последний год наши отношения, действительно, достигли более позитивной точки. От имени правительства и народа Израиля выражаю соболезнования и поддержку Турции», - отметил израильский министр.

Коэн подчеркнул, что гуманитарные акции не имеют политических границ. «Вновь заявляю о готовности к солидарности с Турцией и турецким народом в эти непростые времена. Мы готовы оказать посильную помощь нуждающимся. Имеющиеся проблемы действительные очень масштабны», - сказал глава израильской дипломатии.