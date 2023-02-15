В некоторых регионах поисковые работы завершены - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - В настоящее время поисково-спасательные работы в зоне землетрясения в Турции осуществляют 7 606 человек из 76 стран.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что еще две страны направят специалистов в зону стихийного бедствия для поисково-спасательных работ.

"Есть группы, которые уже завершили свою деятельность. Составы из 12 стран уже вернулись обратно. В некоторых регионах завершены поисково-спасательные работы. В настоящее время мы в основном занимаемся работами по размещению людей в приюты", - сказал Чавушоглу.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)