Турция и Армения договорились ускорить работу над открытием наземного сообщения

БАКУ/Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достиг в среду со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном договоренностей об ускорении процесса подготовки инфраструктуры для открытия наземного сообщения между двумя странами, передает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

"У обеих сторон есть результаты анализа и проверок дорог и мостов возле погранпереходов. Работа ведется, есть шаги, которые мы предпримем относительно ведущих к пограничным КПП дорог. Мы сегодня договорились ускорить принятие этих мер", - сказал Чавушоглу в Анкаре на пресс-конференции с Мирзояном. Трансляция велась на странице турецкого министра в Twitter.

Он напомнил, что данный маршрут является историческим "шелковым путем" и "его восстановление будет иметь важное значение".