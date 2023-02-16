Каждая лира, собранная в ходе этой кампании, будет использована для нужд жертв землетрясения - Эрдоган

Каждая лира, собранная в ходе сегодняшней кампании, будет использована для нужд жертв землетрясения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган относительно кампании "Турция единое сердце".

Глава государства по телефону связался со студией прямого эфира благотворительной компании под девизом "Турция единое сердце".

Эрдоган выразил соболезнования близким и родным жертв разрушительного землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше.

Он отметил, что все ресурсы государства направлены на устранение последствий землетрясения, нанесшего разрушительное влияние в 11 провинциях страны. По словам президента, более 250 тысяч человек безперерывно трудятся в зоне бедствия.

"Наша цель - в течение года вместо каждого снесенного здания построить дома, в которых можно будет жить безопасно и спокойно. На первом этапе правительством выделено 100 млрд лир. Что касается данной акции, каждая лира, собранная в ходе сегодняшней кампании, будет использована для нужд жертв землетрясения", - сказал он.