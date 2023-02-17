В Турции спасли 12-летнего ребенка на 11-е сутки после землетрясения

Спасатели извлекли в пятницу из-под завалов 12-летнего ребенка на юго-востоке Турции на 11-е сутки после разрушительных землетрясений, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что мальчик по имени Осман был спасен на 260-й час поисково-спасательных работ.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.