В зоне землетрясения афтершоки происходят каждые четыре минуты - AFAD

БАКУ /Trend/ - После землетрясения произошло на данный момент около 4 700 афтершоков.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал гендиректор структуры по снижению рисков и ликвидации последствий землетрясений Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) Орхан Татар.

"Каждые 4 минуты происходят афтершоки. Большинство из них ощутимо. Происходят афтершоки силой 3,5 балла и выше, число афтершоков силой 4 балла и выше приближается к 40. Они будут продолжаться и в ближайшие дни", - сказал он.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)