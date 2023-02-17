Турецкая армия вносит посильный вклад в устранение последствий бедствия - Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар выразил надежду на скорейшее восстановление регионов страны, пострадавших от двух разрушительных землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава оборонного ведомства вместе с командующим сухопутными силами Мусой Авсевером посетил Центр координации работы вертолетов армейской авиации Турции.

Акар отметил, что сразу после землетрясений, ВС Турции сформировали «воздушный коридор помощи», посредством которого в зону бедствия доставляются спасетели, медики, а также гуманитарные грузы. В тоже время осуществляется оперативная эвакуация раненых.

«После шестого февраля в зоне бедствия было зафиксировано 2602 полетов с участием 65 самолетов и 66 вертолетов и 41 БПЛА. Самолеты прибывали, в том числе из США, Индонезии, Нидерландов, Великобритании, Катара и Норвегии. Это внушительная цифра. Удалось распределить помощь по 32 населенным пунктам, 152 селам», - сказал Акар.

Министр отметил, что гуманитарная помощь и спецтехника поставляется в зону разрушений также морским транспортом.

«Из Измира, Аксаза, Антальи в порт Искендерун по морю переброшено большое количество строительной техники и персонала. Эти же суда переправляют в Мерсин желающих эвакуироваться граждан и раненых. Количество задействованных судов доведено до 24. Все они в состоянии готовности», - сказал Акар.

Глава Минобороны Турции отметил также, что десантные корабли ВМС Турции - TCG Sancaktar и TCG Bayraktar переоборудованы в госпитали, и предоставляют медицинские услуги пострадавшим.

«По сей день к медикам на судах обратились около 3400 пострадавших. Им оказана необходимая медицинская помощь. В этих госпиталях провели 22 операции, и даже родилась девочка - малышка по имени Хатидже Дениз, которая стала лучиком надежды для всех нас», - сказал Акар.

Медицинскую помощь пострадавшим также оказывает полевой госпиталь, развернутый в Кахраманмараше.

По словам министра, некоторых граждан, эвакуированных на воздушном транспорте, размещают в социальных учреждениях ВС Турции. Из армейских складов в зону бедствий доставляют запасы топлива.

«Турецкие военные до сегодняшнего дня раздали в зоне бедствия 3 млн 700 тыс. продуктовых пайков. Также действуют 98 мобильных кухонь и 35 пекарен, где производится по 118 тыс. порций горячей еды и 350 тыс. буханок хлеба в сутки», - сказал Акар.

Он отметил, что со дня землетрясения турецкие военные раздали 670 тыс. порций горячей еды и 1 млн 600 тыс. буханок хлеба. Четыре мобильные лаборатории ежедневно ведут анализ воды и продуктов питания в зонах бедствия, сказал он.