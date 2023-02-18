После землетрясения в Турции помощь предложили 102 страны - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Спасатели из 88 стран приняли участие в поисково-спасательных операциях после землетрясений в Турции.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр сообщил, что после выполнения своей миссии страну покинули спасатели из 23 стран, а специалисты из 65 стран до сих пор находятся в зоне землетрясения.

Он сказал, что 102 страны предложили помощь в связи со стихийным бедствием, которое произошло в Турции. Чавушоглу отметил, что 88 спасателей из числа этих стран принимали непосредственное участие в поисково-спасательных операциях в Турции.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

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