Завершены поисково-спасательные работы в турецком городе Газиантеп

БАКУ /Trend/ - Поисково-спасательные работы в городе Газиантеп завершены.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал турецкий министр по вопросам окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 40 642 человек.