Работы в зоне бедствия продолжаются с участием 257 тысяч 71 человек - вице-президент Турции

Вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением в Центре управления чрезвычайными ситуациями AFAD, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«С первых часов землетрясения начались работы по залечиванию ран пострадавших от стихии, Работы на местах продолжаются с участием 257 тысяч 71 человек», - сообщил Октай.

Он отметил, что государство всеми своими возможностями находится с народом:

«В настоящее время в зоне бедствия, не считая сил береговой охраны, работают 76 тысяч 97 сотрудников службы безопасности, 64 тысячи 728 жандармов, 41 тысяча 149 военнослужащих».

Фуат Октай заявил, что «всего отработано 830 тысяч 806 строений. 105 тысяч из них разрушены, будут снесены или находятся в аварийном состоянии. Другими словами, 407 тысяч 786 из 830 тысяч 806 строений не повреждены. Примерно 49 процентов проверенных зданий не повреждены. В этих домах безопасно можно жить. 205 тысяч 86 зданиям нанесен минимальный урон. Можно сказать, что 73% зданий пригодны для жилья».

По его словам, количество установленных контейнеров превышает 6 тысяч.